Traffico Roma del 06-04-2021 ore 15 | 30

(Di martedì 6 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in studio massimo veschi la polizia locale segnale a diversi incidenti in via della Stazione di Ciampino si rallenta per quello avvenuto all’altezza del Bivio con la via Anagnina rallentamenti per incidente anche in via Prenestina all’incrocio con via Olevanono siamo a Tor de Schiavi mentre è un Veicolo in avaria provocare code sul viadotto della Magliana a Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio direzione Fiumicino ricordiamo che per importanti lavori di riqualificazione del piazzale davanti la stazione Tiburtina dopo l’abbattimento della sopraelevata da questa mattina è chiusa via Lorenzo il Magnifico nel tratto che va da via Teodorico alla tangenziale da oggi a domenica prossima resta chiusa alViale delle Milizie per lavori di pittura da via Angelo Brofferio a via Silvio Pellico In ...