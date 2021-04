Seduta all’insegna del toro a New York (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 33.527 punti (+1,13%); sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,44% rispetto alla Seduta precedente, chiudendo a 4.078 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+2,02%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell’S&P 100 (+1,65%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+2,28%), telecomunicazioni (+2,27%) e informatica (+2,02%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto energia, che ha riportato una flessione di -2,41%. Tra i protagonisti del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+3,74%), Intel (+3,08%), Wal-Mart (+2,82%) e Microsoft (+2,74%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Exxon Mobil, che ha chiuso a -1,57%. Calo deciso per Goldman Sachs, che segna un -1,32%. Sotto pressione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 33.527 punti (+1,13%); sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,44% rispetto allaprecedente, chiudendo a 4.078 punti. Effervescente il Nasdaq 100 (+2,02%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell’S&P 100 (+1,65%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+2,28%), telecomunicazioni (+2,27%) e informatica (+2,02%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto energia, che ha riportato una flessione di -2,41%. Tra i protagonisti del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+3,74%), Intel (+3,08%), Wal-Mart (+2,82%) e Microsoft (+2,74%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Exxon Mobil, che ha chiuso a -1,57%. Calo deciso per Goldman Sachs, che segna un -1,32%. Sotto pressione ...

