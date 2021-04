Riapertura scuole, si torna in classe ma manca il tracciamento. Dove sono i tamponi? (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani, 7 aprile, si tornerà in classe in quasi tutte le circostanze: anche in zona rossa, in virtù del nuovo decreto covid, gli alunni fino alla prima classe di scuola secondaria di primo grado potranno tornare in presenza. In zona arancione gli studenti di scuola superiore andranno in classe in una quota fra il 50 e il 75%. Tuttavia, restano ancora nodi da sciogliere: che fine hanno fatto i tamponi o comunque il sistema di tracciamento di cui si parlava fino a qualche settimana fa? Dove sono i dati dei contagi nelle scuole? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani, 7 aprile, si tornerà inin quasi tutte le circostanze: anche in zona rossa, in virtù del nuovo decreto covid, gli alunni fino alla primadi scuola secondaria di primo grado potrannore in presenza. In zona arancione gli studenti di scuola superiore andranno inin una quota fra il 50 e il 75%. Tuttavia, restano ancora nodi da sciogliere: che fine hanno fatto io comunque il sistema didi cui si parlava fino a qualche settimana fa?i dati dei contagi nelle? L'articolo .

Advertising

lorepregliasco : La riapertura delle scuole sta rallentando il calo dei contagi in UK - marcodimaio : La scelta di imporre - dati alla mano - la riapertura delle scuole eliminando la discrezionalità delle Regioni è gi… - AzzolinaLucia : @la_kuzzo @OttoemezzoTW Oggi alla Camera dei Deputati verrà discussa la mozione per la riapertura delle scuole, non solo per i più piccoli. - abruzzoweb : RIAPERTURA SCUOLE, AL VIA CAMPAGNA SCREENING AD AVEZZANO - PasqualinaDeLis : Riapertura scuole? È ideologico non opportuno -