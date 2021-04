Proteste dei ristoratori, mercoledì Confesercenti incontra il Prefetto di Bergamo (Di martedì 6 aprile 2021) In occasione della giornata di mobilitazione nazionale promossa da Confesercenti “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, una delegazione di Confesercenti Bergamo sarà ricevuta mercoledì 7 aprile dal Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci. L’incontro, fissato per le 11 in via Torquanto Tasso a Bergamo, sarà anche l’occasione per rilanciare una petizione on line a cui tutti gli imprenditori potranno aderire da mercoledì sul sitowww.Confesercenti.it La Confederazione dei commercianti di Bergamo, presieduta dal Presidente Antonio Terzi, consegnerà un documento che attesta le ragioni della protesta e della campagna di sensibilizzazione, rivolta alle istituzioni e all’opinione pubblica, per dare voce alle necessità e alle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) In occasione della giornata di mobilitazione nazionale promossa da“Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, una delegazione disarà ricevuta7 aprile daldi, Enrico Ricci. L’incontro, fissato per le 11 in via Torquanto Tasso a, sarà anche l’occasione per rilanciare una petizione on line a cui tutti gli imprenditori potranno aderire dasul sitowww..it La Confederazione dei commercianti di, presieduta dal Presidente Antonio Terzi, consegnerà un documento che attesta le ragioni della protesta e della campagna di sensibilizzazione, rivolta alle istituzioni e all’opinione pubblica, per dare voce alle necessità e alle ...

