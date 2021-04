Protesta ambulanti su autostrada, blocco e disagi: anche De Luca in coda (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Protesta degli operatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl è in corso sull’A1 Roma-Napoli, nel tratto casertano. Un ampio tratto è stato interdetto alla circolazione dalla Polizia Stradale, che fa uscire a Caserta Sud per chi viaggia verso Napoli, mentre per chi viaggia verso Roma l’uscita obbligatoria è sull’asse mediano Acerra-Afragola. Sono parecchi i disagi tra gli automobilisti, tra code di chilometri e rallentamenti su tutta la rete. Gli operatori hanno occupato la sede autostradale con furgoni. “La nostra intenzione – dice Peppe Magliocca presidente dell’Ana-Ugl di Caserta – è arrivare a Roma per Protestare contro una situazione assurda, con tanti operatori sul lastrico, che si sentono abbandonati. anche il Governatore Vincenzo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadegli operatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl è in corso sull’A1 Roma-Napoli, nel tratto casertano. Un ampio tratto è stato interdetto alla circolazione dalla Polizia Stradale, che fa uscire a Caserta Sud per chi viaggia verso Napoli, mentre per chi viaggia verso Roma l’uscita obbligatoria è sull’asse mediano Acerra-Afragola. Sono parecchi itra gli automobilisti, tra code di chilometri e rallentamenti su tutta la rete. Gli operatori hanno occupato la sedele con furgoni. “La nostra intenzione – dice Peppe Magliocca presidente dell’Ana-Ugl di Caserta – è arrivare a Roma perre contro una situazione assurda, con tanti operatori sul lastrico, che si sentono abbandonati.il Governatore Vincenzo ...

