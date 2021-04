Pirlo: “Domani giochiamo? Noi rispettiamo i protocolli e siamo in sintonia con l’ASL” (Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Napoli, Andrea Pirlo ha parlato di diversi temi, del recupero di Dybala, dell’incontro Allegri-Agnelli, ma anche del Covid, con i 3 casi alla Juve, ma con la gara con il Napoli che si giocherà tranquillamente Domani. Queste le parole di Pirlo: “Domani si gioca? Salvo spiacevoli sorprese si. Noi rispettiamo il protocollo come sempre e siamo in sintonia con quello che dice l’ASL. Ci presenteremo come sempre abbiamo fatto”. Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Napoli, Andreaha parlato di diversi temi, del recupero di Dybala, dell’incontro Allegri-Agnelli, ma anche del Covid, con i 3 casi alla Juve, ma con la gara con il Napoli che si giocherà tranquillamente. Queste le parole di: “si gioca? Salvo spiacevoli sorprese si. Noiil protocollo come sempre eincon quello che dice. Ci presenteremo come sempre abbiamo fatto”. Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

