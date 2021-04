Pirlo: «Agnelli mi aveva avvertito dell’incontro con Allegri, questione di amicizia» (Di martedì 6 aprile 2021) “Sapevo dell’incontro con Allegri. Agnelli me l’aveva detto”. Andrea Pirlo disinnesca, almeno ci prova, l’ombra ingombrante di un ritorno di Allegri sulla sua panchina. Domani il tecnico della Juventus, contro il Napoli, si gioca un pezzo di Champions e il futuro. Cerca di stemperare: “Sono stato avvertito da Andrea Agnelli dell’incontro con Allegri, è come se incontrassi Maldini e l’indomani scrivereste che diventerei allenatore del Milan. Oltre a essere professionisti ci sono dei rapporti. Io ho contatto quotidiano col Presidente. Ci diciamo ciò che succede. Abbiamo questo tipo di rapporto. Ero al corrente dell’incontro e sono al corrente della fiducia, poi ovvio che i risultati cambiano le ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) “Sapevoconme l’detto”. Andreadisinnesca, almeno ci prova, l’ombra ingombrante di un ritorno disulla sua panchina. Domani il tecnico della Juventus, contro il Napoli, si gioca un pezzo di Champions e il futuro. Cerca di stemperare: “Sono statoda Andreacon, è come se incontrassi Maldini e l’indomani scrivereste che diventerei allenatore del Milan. Oltre a essere professionisti ci sono dei rapporti. Io ho contatto quotidiano col Presidente. Ci diciamo ciò che succede. Abbiamo questo tipo di rapporto. Ero al correntee sono al corrente della fiducia, poi ovvio che i risultati cambiano le ...

Advertising

romeoagresti : #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'a… - ZZiliani : Detto en passant. Così come la ricomparsa di #Allegri 15 giorni fa a #Sky, anche questa uscita di #Moggi, gran cons… - Gazzetta_it : Juve, bivio #Napoli con #Pirlo sul filo. Agnelli vede #Allegri. E se lo chiamasse... #JuveNapoli - zazoomblog : Juventus-Napoli Pirlo: “Partita importante abbiamo voglia di rivalsa. Incontro Agnelli-Allegri? Mi avevano avvertit… - MTibete : Pirlo: “È sicuramente meglio quando Agnelli ha pagato la cena a me piuttosto che quando l’ha pagata ad Allegri” -