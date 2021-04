Nuoto | Assoluti | record italiano per Martinenghi nei 100 rana**

Advertising

_Carabinieri_ : Ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto a Riccione, nella specialità 100 mt farfalla il Car. Elena Di Liddo ha vin… - Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - Agenzia_Ansa : Nuoto, Pellegrini alla 5/a Olimpiade. 'Piango dall'emozione'. L'azzurra vince assoluti 200 stile e fa il tempo per… - LeNectarivore : RT @_Carabinieri_: Ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto a Riccione, nella specialità 100 mt farfalla il Car. Elena Di Liddo ha vinto la… - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: Ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto a Riccione, nella specialità 100 mt farfalla il Car. Elena Di Liddo ha vinto la… -

Ultime Notizie dalla rete : **Nuoto Assoluti

Oro e bronzo al collo di Ginevra Taddeucci ai campionatiprimaverili nello Stadio deldi Riccione. L'allieva di Giovanni Pistelli, direttore tecnico del T. N. T. Empoli, ha recitato un ruolo di spicco nell'appuntamento finora più rilevante ...Il sabato Santo ha consegnato alfaentino un'eccellente prova di Michele Busa al Campionato Assoluto Primaverile: il 19enne atleta del Centro SubClub 2000 si è classificato al settimo posto nella finale dei 50 metri dorso, lasciandosi alle spalle ben 28 concorrenti, tra cui diversi appartenenti agli Enti sportivi militari, partecipanti ...Matteo Giunta, allenatore di Federica Pellegrini, fa il punto della situazione sulla leggenda del nuoto italiano dopo gli Assoluti 2021 di Riccione e, soprattutto, puntando il mirino verso Tokyo. Per ...Dal 31 marzo al 3 aprile sono andati in scena i Campionati Italiani Assoluti allo Stadio del Nuoto di Riccione. Sono 4 gli atleti qualificati da Genova Nuoto-My Sport per questa edizione: la “matricol ...