"Nel laboratorio di Wuhan". La bomba della Capua sull'origine del Covid. E Salvini: ora tutti muti (Di martedì 6 aprile 2021) Sì, il coronavirus potrebbe essere nato nel laboratorio di Wuhan. L'ennesima conferma circa l'ipotesi sulle origini della pandemia arriva da Ilaria Capua, la virologa e direttrice dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida: "Esiste l'ipotesi che Sars-Cov-2 possa essere figlio di un virus generato in laboratorio", conferma. E ancora: "Se l'OMS, oltre un anno dopo il fatto, decide di spedire un gruppo di esperti in Cina per cercare di stabilire che cosa è successo, un motivo c'è. E il motivo che serpeggia nel fondo - spiega la Capua in un intervento sul Corriere della Sera - è che è accettato e risaputo che in alcuni laboratori del mondo esista la tecnologia per alterare virus naturali più o meno innocui e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Sì, il coronavirus potrebbe essere nato neldi. L'ennesima conferma circa l'ipotesie originipandemia arriva da Ilaria, la virologa e direttrice dell'Emerging Pathogens Institute dell'UniversitàFlorida: "Esiste l'ipotesi che Sars-Cov-2 possa essere figlio di un virus generato in", conferma. E ancora: "Se l'OMS, oltre un anno dopo il fatto, decide di spedire un gruppo di esperti in Cina per cercare di stabilire che cosa è successo, un motivo c'è. E il motivo che serpeggia nel fondo - spiega lain un intervento sul CorriereSera - è che è accettato e risaputo che in alcuni laboratori del mondo esista la tecnologia per alterare virus naturali più o meno innocui e ...

