Mattarella, seconda dose di vaccino allo Spallanzani (Di martedì 6 aprile 2021) seconda dose di vaccino per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Il capo dello Stato si è recato in tarda mattinata all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani per ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021)diper il presidente della Repubblica, Sergio. Il capo dello Stato si è recato in tarda mattinata all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaroper ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all'Ospedale Spallanzani, a Roma, per farsi inoculare… - repubblica : Vaccino Coronavirus, Mattarella allo Spallanzani per la seconda dose - zazoomblog : Covid Mattarella vaccinato: somministrata anche seconda dose - #Covid #Mattarella #vaccinato: - zazoomblog : Mattarella seconda dose di vaccino allo Spallanzani - #Mattarella #seconda #vaccino - interrisnews : Al via la #vaccinazione dei 65enni nel #Lazio. Oggi i risultati #Aifa su #AstraZeneca ?? -