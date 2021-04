L’universo dell’intrattenimento si sta evolvendo

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono diversi anni che stiamo assistendo a una trasformazione radicale di tutto ciò che gravita attorno al mondo. I videogame, il gioco d’azzardo e lo streaming sono tra i settori economici che negli ultimi 12 mesi sono cresciuti maggiormente e oggi cercheremo di capire quali siano i motivi di tale successo. Il boom dei videogame e del gioco d’azzardo Quello dei videogame è senza dubbio uno dei comparti economici che negli ultimi anni è cresciuto maggiormente a livello globale. Da quando sono sbarcati anche su smartphone e su console portatili, i videogiochi sono diventati fenomeno di massa e hanno iniziato a spopolare in ogni fascia di età. Si calcola che nel solo 2020, grazie a titoli intramontabili come FIFA, PES, Call of Duty e Fortnite disponibili su PC, PlayStation, Xbox e smartphone, i videogame in Italia abbiano generato un indotto di ...