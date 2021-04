L’Isola dei Famosi 15 non andrà in onda giovedì: ecco perché (Di martedì 6 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 15 non andrà in onda giovedì! A comunicarlo è stata ieri sera Ilary Blasi, durante la diretta del reality honduregno, rimandando il prossimo appuntamento direttamente a lunedì prossimo. ecco le sue parole: Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco, in Spagna. Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, qui, in prima serata, ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 aprile 2021)dei15 nonin! A comunicarlo è stata ieri sera Ilary Blasi, durante la diretta del reality honduregno, rimandando il prossimo appuntamento direttamente a lunedì prossimo.le sue parole: Ho una comunicazione importante da farviquestonon andremo inlasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, insu Telecinco, in Spagna. Quindi per ragioni logistiche,avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare inma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il, qui, in prima serata, ...

