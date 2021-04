Libri, Luis Sepùlveda: a un anno dalla morte, la sua vita diventa una favola. Con il gato della gabbianella (Di martedì 6 aprile 2021) Conobbi Luis Sepùlveda Firenze, a una partita del Calcio storico, sulle tribune di piazza Santa Croce. A un anno dalla sua morte, avvenuta a 70 anni, per colpa del coronavirus, il 16 aprile del 2020, evento che mi addolorò, sono stato incuriosito dalla pubblicazione di Ilide Carmignani, che ha dato alle stampe la «Storia di Luis Sepùlveda e del suo Gatto Zorba» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) ConobbiFirenze, a una partita del Calcio storico, sulle tribune di piazza Santa Croce. A unsua, avvenuta a 70 anni, per colpa del coronavirus, il 16 aprile del 2020, evento che mi addolorò, sono stato incuriositopubblicazione di Ilide Carmignani, che ha dato alle stampe la «Storia die del suo Gatto Zorba» L'articolo proviene da Firenze Post.

