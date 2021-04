Letta e il suo Pd: ius soli e ddl Zan per uscire dal Medioevo ed entrare nel futuro (Di martedì 6 aprile 2021) Enrico Letta è tornato a parlare di quei temi cari ai democratici, oltre che della pandemia e di Matteo Salvini. Lo ha fatto in studio da Giovanni Floris a Di Martedì. Subito ha commentato il suo incontro di oggi con il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Incontro con Renzi? È andato bene, alla grande. Un incontro franco, cordiale, utile, ma tra due persone diverse, su alcune cose d’accordo, su altre no. Di nuovo al governo con lui? Io metto da parte le considerazione di tipo personale”. Ma poi Floris ha voltato pagina: argomento Salvini. Tutte le contraddizioni e i problemi della loro convivenza al governo. Prima di tutto il giornalista ha chiesto un commento agli attacchi che i leader della formazioni sovraniste hanno riservato al ministro della Salute Roberto Speranza: “C’è qualcuno che in questo momento fa un discorso semplicistico, ‘aperture contro chiusure’, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Enricoè tornato a parlare di quei temi cari ai democratici, oltre che della pandemia e di Matteo Salvini. Lo ha fatto in studio da Giovanni Floris a Di Martedì. Subito ha commentato il suo incontro di oggi con il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Incontro con Renzi? È andato bene, alla grande. Un incontro franco, cordiale, utile, ma tra due persone diverse, su alcune cose d’accordo, su altre no. Di nuovo al governo con lui? Io metto da parte le considerazione di tipo personale”. Ma poi Floris ha voltato pagina: argomento Salvini. Tutte le contraddizioni e i problemi della loro convivenza al governo. Prima di tutto il giornalista ha chiesto un commento agli attacchi che i leader della formazioni sovraniste hanno riservato al ministro della Salute Roberto Speranza: “C’è qualcuno che in questo momento fa un discorso semplicistico, ‘aperture contro chiusure’, ...

Advertising

fattoquotidiano : In una settimana Mario Draghi ha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna un calo di fiduci… - fattoquotidiano : MA QUALCUNO ERA DI SINISTRA? Mai come oggi un partito che avesse al centro il popolo e i precari avrebbe chance ele… - Renato__Trinca : Letta ha incontrato Renzi accompagnato dal suo psichiatra, con 87 gocce di Serenase e la mano sul portafogli per contenere la paranoia - divorex82 : RT @RobertoMerlino1: Non voto più PD da almeno 15 anni ma se Letta vuol far perdere voti al suo partito,si tenga Renzi e i suoi accoliti,al… - rombi_ti : RT @RobertoMerlino1: Non voto più PD da almeno 15 anni ma se Letta vuol far perdere voti al suo partito,si tenga Renzi e i suoi accoliti,al… -