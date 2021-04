L’Asl Torino: «Bernardeschi e Bonucci non sono entrati nella bolla squadra, nessun rischio» (Di martedì 6 aprile 2021) L’Asl Torino insiste: nessun rischio di rinvio per Juventus-Napoli. A parlare, dopo Carlo Picco, è Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione delL’Asl Torino. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it dopo la notizia della positività al Covid di Bernardeschi. «Bernardeschi e Bonucci si sono infettati in Nazionale e hanno sviluppato la malattia nel tempo. sono tornati e sono stati subito isolati, quindi non sono entrati nella bolla squadra. Non ci sono problemi da parte nostra e per questo la partita di domani col Napoli non è a rischio. Questo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021)insiste:di rinvio per Juventus-Napoli. A parlare, dopo Carlo Picco, è Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione del. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it dopo la notizia della positività al Covid di. «siinfettati in Nazionale e hanno sviluppato la malattia nel tempo.tornati estati subito isolati, quindi non. Non ciproblemi da parte nostra e per questo la partita di domani col Napoli non è a. Questo ...

