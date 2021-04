Gravissimo incidente sul lavoro | operai feriti sotto un vagone Amputati un piede e parte di un braccio

(Di martedì 6 aprile 2021) Tremendonel deposito Atac di viale dell’Oceano Indiano a Roma. Nella mattinata di martedì 6 aprile 2021 duesono rimasti incastratile lamiere di unferroviario dell’Atac. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. L’uomo, 31 anni, ha subito un delicato intervento chirurgico col quale i medici sono stati costretti ad amputargli ildestro. Anche ilsinistro del 31enne ha subito pesanti danni per cui si è resa necessaria la semi-amputazione. “Il paziente – fa sapere la Direzione Generale dell’A.O San Camillo di Roma – è giunto in pronto soccorso alle ore 10.34 vittima disul(investimento dadiferroviario). Nel trauma ha ...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Incidente sulla #Sassari-#Alghero, motociclista gravissimo - chrdioc : Gravissimo incidente: 58enne ferito a una gamba dalla motozappa - Rietilife : Gravissimo incidente: 58enne ferito a una gamba dalla motosega - - PerTaranto : ?? GRAVISSIMO: questa mattina l'ennesimo pericoloso incidente agli impianti Ex-ILVA. Evitata la tragedia solo per c… - infoitcultura : Cristiano Malgioglio, la morte della nipote a soli 35 anni: gravissimo incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo incidente

TorinoToday

stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 5 aprile, a Novara. Alla periferia nord est della città, un bambino ai 11 anni che transitava in bicicletta è stato travolto da un'auto. Il ...Si ustiona al barbecue, donna ricoverata in gravi condizioni. Pranzo di Pasquettanel primo pomeriggio di lunedì 5 aprile a San Pietro all'Olmo. Una donna di 46 anni si trova ricoverata all'ospedale Niguarda, in prognosi riservata, dopo essere rimasta ...Pubblicità Le condizioni dell’uomo sono subito parse gravi ed è stato organizzato il trasporto con ... A Cornaredo, però, sul posto dell’incidente è giunto anche il personale della Procura della ...(FERPRESS) – Roma, 6 APR – “Apprendiamo con sgomento del grave incidente accaduto questa mattina nel sito ATAC metroferroviario di Magliana, dove, per cause ancora da accertare, sono stati gravemente ...