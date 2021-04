Astrazeneca manda di nuovo in tilt l'Europa. Disastro Ema (Di martedì 6 aprile 2021) “È sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione con Astrazeneca e casi molto rari di coaguli di sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine”. Quindi, al termine degli approfondimenti disposti dall’Ema, “diremo che il collegamento c’è, ma come questo avviene dobbiamo ancora capirlo”. Boom. Le dichiarazioni di Marco Cavaleri, capo vaccinazioni all’Agenzia europea del farmaco, in un’intervista al Messaggero scatenano il caos comunicativo all’Ema e anche tra la Commissione Europea e l’ente con sede ad Amsterdam. L’epicentro è sempre Astrazeneca, vaccino senza pace in Europa sul quale però adesso si interrogano anche in Gran Bretagna, dove l’autorità sanitaria sta valutando se sospenderlo per i più giovani, come già accaduto in Germania, Olanda e altri Stati Ue. Nel ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) “È sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione cone casi molto rari di coaguli di sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine”. Quindi, al termine degli approfondimenti disposti dall’Ema, “diremo che il collegamento c’è, ma come questo avviene dobbiamo ancora capirlo”. Boom. Le dichiarazioni di Marco Cavaleri, capo vaccinazioni all’Agenzia europea del farmaco, in un’intervista al Messaggero scatenano il caos comunicativo all’Ema e anche tra la Commissione Europea e l’ente con sede ad Amsterdam. L’epicentro è sempre, vaccino senza pace insul quale però adesso si interrogano anche in Gran Bretagna, dove l’autorità sanitaria sta valutando se sospenderlo per i più giovani, come già accaduto in Germania, Olanda e altri Stati Ue. Nel ...

