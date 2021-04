Ajax Roma: due giallorossi verso il forfait. Le ultime (Di martedì 6 aprile 2021) Smalling e Mkhitaryan verso il forfait: domani verranno resi noti i nomi dei convocati per Ajax Roma di Europa League Brutte notizie per la Roma a poche ore dal match contro l’Ajax, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe fare a meno di Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan. Ci saranno dal primo minuto Jordan Veretout e Bryan Cristante, mentre in attacco Edin Dzeko è favorito su Borja Mayoral. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Smalling e Mkhitaryanil: domani verranno resi noti i nomi dei convocati perdi Europa League Brutte notizie per laa poche ore dal match contro l’, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe fare a meno di Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan. Ci saranno dal primo minuto Jordan Veretout e Bryan Cristante, mentre in attacco Edin Dzeko è favorito su Borja Mayoral. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

OfficialASRoma : ? Solo uno di loro non ha indossato sia la maglia della Roma sia quella dell'Ajax... ?? - salvione : Roma, la formazione per l'Ajax: Fonseca ha un dubbio in attacco - cassapronostici : Pronostico Ajax – Roma: Lancieri favoriti del match - periodicodaily : Ajax-Roma: probabili formazioni e tv - infoitsport : Roma, contro l'Ajax un attacco d'ansia: già fermo Mkhitaryan, va ko anche El shaarawy -