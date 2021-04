A febbraio disoccupazione stabile nell’Eurozona

(Di martedì 6 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – A2021 il tasso didell’area dell’euro era dell’8,3%,rispetto a gennaio 2021 e in aumento dal 7,3% nel2020. Lo rileva l’Eurostat.su base mensile anche il tasso didell’UE, al 7,5% nel2021. Il dato è in aumento dal 6,5% a2020.Asono stimati 15,953 milioni di disoccupati nell’UE, di cui 13,571 milioni nell’area dell’euro. Rispetto a2020, laè aumentata di 1,922 milioni di unità nell’UE e di 1,507 milioni nell’area dell’euro.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : febbraio disoccupazione

MACRO EUROPA: IL DATO DELLA2021 Secondo i dati diffusi dall'Eurostat a2020 il tasso dinell'area euro si è attestato all'8,3% , la stessa percentuale del mese precedente (era ...OCCUPAZIONE ITALIA, I GRAFICI Il grafico, dal comunicato ISTAT, degli occupati dal 2016 a2021 e il grafico, dal comunicato ISTAT, del tasso didal 2016 a2021: ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – A febbraio 2021 il tasso di disoccupazione dell’area dell’euro era dell’8,3%, stabile rispetto a gennaio 2021 e in aumento dal 7,3% nel febbraio 2020. Lo rileva ...Secondo i dati forniti dall'Istat l'occupazione è scesa del 4,1% anno su anno a febbraio, -945 mila occupati in un anno ma +6000 in un mese. Il tasso di disoccupazione scende al 10,2% e tra i giovani ...