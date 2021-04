Vittoria Puccini, confessione inedita: “Anch’io ho subito molestie” (Di lunedì 5 aprile 2021) La nota attrice Vittoria Puccini rivela una pagina molto dolorosa del suo passato, dichiarandosi “vittima di catcalling”: “Da ragazzina gli uomini mi fischiavano dall’auto…”. Aurora Ramazzotti ha lanciato il sasso nello stagno: la scorsa settimana la neo Iena ha denunciato di essere spesso vittima di catcalling, cioè molestie subite per strada che consistono principalmente in complimenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) La nota attricerivela una pagina molto dolorosa del suo passato, dichiarandosi “vittima di catcalling”: “Da ragazzina gli uomini mi fischiavano dall’auto…”. Aurora Ramazzotti ha lanciato il sasso nello stagno: la scorsa settimana la neo Iena ha denunciato di essere spesso vittima di catcalling, cioèsubite per strada che consistono principalmente in complimenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

