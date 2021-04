Uomini e donne, perchè non va in onda oggi? Il motivo (Di lunedì 5 aprile 2021) Uomini e donne oggi 5 aprile 2021 è stato sospeso dal palinsesto insieme al daytime di Amici e tornerà regolarmente domani 6 aprile Maria De FilippiNel giorno di pasquetta, lunedì 5 aprile, Uomini e donne non va in onda. Maria De Filippi ha deciso di prendersi un giorno libero e sospendere momentaneamente il proprio format per dare spazio ad un altro tipo di intrattenimento. Nel dettaglio, Mediaset ha deciso di trasmettere dalle ore 14.45 le repliche di un film visto già nelle settimane precedenti che vede protagonista proprio l’amica della De Filippi, ovvero Sabrina Ferilli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e donne ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021)5 aprile 2021 è stato sospeso dal palinsesto insieme al daytime di Amici e tornerà regolarmente domani 6 aprile Maria De FilippiNel giorno di pasquetta, lunedì 5 aprile,non va in. Maria De Filippi ha deciso di prendersi un giorno libero e sospendere momentaneamente il proprio format per dare spazio ad un altro tipo di intrattenimento. Nel dettaglio, Mediaset ha deciso di trasmettere dalle ore 14.45 le repliche di un film visto già nelle settimane precedenti che vede protagonista proprio l’amica della De Filippi, ovvero Sabrina Ferilli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

