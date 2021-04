Pasquetta origini e tradizioni cristiane e pagane

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021) La festa dellao Lunedì dell’Angelo, pur non trovando corrispondenza in alcun rito liturgico, trovanella dottrina cristiana. In questo giorno si ricorda infatti l‘annuncio della resurrezione di Gesù fatto da parte dell‘Angelo. Come racconta il Vangelo tre donne si recarono presso il sepolcro di Cristo per ungere il suo corpo con oli aromatici. Arrivate sul posto trovarono il sepolcro vuoto e il masso posto a chiusura del sepolcro spostato. Da li a poco l’Angelo apparve dando alle donne per dare la lieta notizia della risurrezione di Gesù Cristo. L’Angelo incaricò le tre donne di avvisare gli Apostoli dell’avvenuta resurrezione e le donne obbedirono e informarono i fedeli del miracolo. Tale episodio è collocato dunque il lunedì dopo la domenica di Pasqua. Secondo un episodio evangelico una delle prime apparizioni di Gesù risorto ...