Napoli, calciomercato: “Hysaj vicino al Milan, queste le tempistiche dell’affare e l’ingaggio del giocatore” (Di lunedì 5 aprile 2021) I rossoneri sembrano fare sul serio per il terzino classe 94? Alfredo Pedullà, sul suo portale ufficiale, rivela la probabile prossima meta di Elseid Hysaj. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 aprile 2021) I rossoneri sembrano fare sul serio per il terzino classe 94? Alfredo Pedullà, sul suo portale ufficiale, rivela la probabile prossima meta di Elseid. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mirkocalemme : #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima all… - NCN_it : #SPORTITALIA – IL #MILAN PUÒ CHIUDERE PER #HYSAJ A PARAMETRO ZERO: I DETTAGLI #Calciomercato - calciotoday_it : ?? ESCLUSIVA CALCIOTODAY ?? #Lozano via dal #Napoli: futuro in #PremierLeague ?? ?? Le indiscrezioni raccolte dalla n… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Napoli punta #Schouten del #Bologna per il centrocampo: l'olandese gradisce la destinazione partenopea ?? #LBDV #Le… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli – #Giuntoli, sarà addio? Proseguono i rumors sulle future manovre del club azzurro e che potrebbero coinvolgere… -