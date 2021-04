Monito di Papa Francesco sui vaccini: “Superare i ritardi” (Di lunedì 5 aprile 2021) CITTA’ DEL VATICANO – Superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini. Il Papa, nel messaggio di Pasqua trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, lancia un forte Monito- denuncia esortando la Comunità internazionale a Superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini. “Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò – dice Francesco – è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) CITTA’ DEL VATICANO –nella distribuzione dei. Il, nel messaggio di Pasqua trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, lancia un forte- denuncia esortando la Comunità internazionale anella distribuzione dei. “Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò – dice– è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i ...

Advertising

Tg3web : 'Scandaloso rafforzare gli arsenali militari in un mondo messo a dura prova dalla pandemia', è il monito di Papa Fr… - Lopinionista : Monito di Papa Francesco sui vaccini: “Superare i ritardi” - Gio_Donatini : RT @Tg3web: 'Scandaloso rafforzare gli arsenali militari in un mondo messo a dura prova dalla pandemia', è il monito di Papa Francesco dura… - Fede_Paci : RT @Tg3web: 'Scandaloso rafforzare gli arsenali militari in un mondo messo a dura prova dalla pandemia', è il monito di Papa Francesco dura… - mimich58 : RT @Tg3web: 'Scandaloso rafforzare gli arsenali militari in un mondo messo a dura prova dalla pandemia', è il monito di Papa Francesco dura… -

Ultime Notizie dalla rete : Monito Papa Papa Francesco: no al potere del denaro, nega la verità Papa Francesco lo dice alla recita del Regina Coeli - la preghiera mariana che nel tempo pasquale ... Il Pontefice lancia anche un monito sul rapporto dell'uomo con il denaro: bisogna dire no al potere ...

Urbi et Orbi, Papa: "Superare ritardi distribuzione vaccini" Il Papa, nel messaggio di Pasqua trasmesso dalla Basilica di San Pietro, lancia un forte monito la Comunità internazionale a superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini. Queste, le parole del ...

Pasqua, monito del Papa sui vaccini: "Superare i ritardi" Adnkronos Monito di Papa Francesco sui vaccini: “Superare i ritardi” Il Papa, nel messaggio di Pasqua trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, lancia un forte monito- denuncia esortando la Comunità internazionale a superare i ritardi nella distribuzione ...

Papa Francesco: no al potere del denaro, nega la verità Il Pontefice al Regina Coeli nel Lunedì dell’Angelo: ascoltare l’annuncio della vittoria di Dio su male, della luce sulle tenebre ...

Francesco lo dice alla recita del Regina Coeli - la preghiera mariana che nel tempo pasquale ... Il Pontefice lancia anche unsul rapporto dell'uomo con il denaro: bisogna dire no al potere ...Il, nel messaggio di Pasqua trasmesso dalla Basilica di San Pietro, lancia un fortela Comunità internazionale a superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini. Queste, le parole del ...Il Papa, nel messaggio di Pasqua trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, lancia un forte monito- denuncia esortando la Comunità internazionale a superare i ritardi nella distribuzione ...Il Pontefice al Regina Coeli nel Lunedì dell’Angelo: ascoltare l’annuncio della vittoria di Dio su male, della luce sulle tenebre ...