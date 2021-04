La Pasquetta dei salernitani? A passeggio sul Lungomare aperto (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Con il tratto centrale del Lungomare chiuso, per il giorno di Pasquetta, illuminato da una bella giornata di sole ed una temperatura primaverile, sono in tanti i salernitani che hanno scelto di passeggiare nella parte della strada che costeggia il mare dove non ci sono le strisce bianche rosse ad impedire l’accesso. I numerosi controlli delle forze dell’ordine hanno evitato che le persone si riversassero sulle spiagge che appaiono vuote, ma come mostra il video di Anteprima24, in tour da Piazza della concordia fino a Mercatello, tante persone si sono riversate sul Lungomare Marconi, nel tratto di Pastena ( qui sulla spiaggia i vigili che impedivano accesso) e a Mercatello. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Con il tratto centrale delchiuso, per il giorno di, illuminato da una bella giornata di sole ed una temperatura primaverile, sono in tanti iche hanno scelto di passeggiare nella parte della strada che costeggia il mare dove non ci sono le strisce bianche rosse ad impedire l’accesso. I numerosi controlli delle forze dell’ordine hanno evitato che le persone si riversassero sulle spiagge che appaiono vuote, ma come mostra il video di Anteprima24, in tour da Piazza della concordia fino a Mercatello, tante persone si sono riversate sulMarconi, nel tratto di Pastena ( qui sulla spiaggia i vigili che impedivano accesso) e a Mercatello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

