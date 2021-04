La Pasqua di Arisa e Andrea Di Carlo | in Basilicata con la famiglia di lei

(Di lunedì 5 aprile 2021)Diha trascorso laconincon ladi lei ma i dubbi sul ritorno dio prove di riconquista restano Ritorno di fiamma o prova di riconquista? La storia d’amore trae il managerDiè finita qualche settimana fa. In un lungo post, il manager ha spiegato il perché della fine dicendo che non sarebbe più ritornato sui suoi passi. Da qualche giorno, invece, sui suoi canali socialDinon fa altro che condividere foto di momenti concon canzoni che parlano di amore, perdono e voglia di ricominciare. È un susseguirsi di dediche d’amore versoche al momento mantiene ...

Arisa e Andrea Di Carlo hanno avuto bisogno di una crisi e di lasciarsi per tornare insieme più forti e innamorati che mai. La coppia ci riprova con maggiore consapevolezza e trascorre la Pasqua in ...