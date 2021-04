Far Cry 6: novità in arrivo, “dobbiamo attendere ancora un po’ ” – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Game Design Director di Far Cry 6 afferma che fra non molto avremo modo di scoprire qualche novità sul nuovo gioco di Ubisoft.. Ubisoft ha in sviluppo molteplici giochi di alto livello, molto attesi dai fan, come Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6. Purtroppo, soprattutto su quest’ultimo, non sappiamo molto. I giocatori sono in attesa che Ubisoft sveli qualche novità interessante e, secondo quanto affermato dal Game Design Director Ted Timmins, ciò potrebbe avvenire tra non molto. Rispondendo a un utente su Twitter, come potete vedere in calce, il Game Design Director ha affermato che dobbiamo solo attendere … Notizie giochi Xbox Series X L'articolo Far Cry 6: novità in arrivo, “dobbiamo attendere ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Game Design Director di Far Cry 6 afferma che fra non molto avremo modo di scoprire qualchesul nuovo gioco di Ubisoft.. Ubisoft ha in sviluppo molteplici giochi di alto livello, molto attesi dai fan, come Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6. Purtroppo, soprattutto su quest’ultimo, non sappiamo molto. I giocatori sono in attesa che Ubisoft sveli qualcheinteressante e, secondo quanto affermato dal Game Design Director Ted Timmins, ciò potrebbe avvenire tra non molto. Rispondendo a un utente su Twitter, come potete vedere in calce, il Game Design Director ha affermato chesolo… Notizie giochiX L'articolo Far Cry 6:in, “...

Advertising

GamingToday4 : Far Cry 6: novità in arrivo, “dobbiamo attendere ancora un po’ “ - Multiplayerit : Far Cry 6: novità in arrivo, 'dobbiamo attendere ancora un po' ' - GamingTalker : Far Cry 6, per delle notizie dovremo aspettare ancora un po' - Nextplayer_it : Far Cry 6: Ted Timmins ha detto di avere 'contenuti entusiasmanti da mostrare' - Paynedistelle : @sflowerlous @valextagazzu stream and cry è così bello da far male -