Basso (WindTre): “Banda ultralarga tecnologia indispensabile per avvicinare le persone” (Di lunedì 5 aprile 2021) TRENTO – “I servizi a Banda ultralarga in Trentino sono una realtà in 28 Comuni, famiglie e imprese possono attivarli grazie ai 47 punti vendita e ai canali diretti di WindTre presenti nella provincia”. Lo ha dichiarato Roberto Basso (foto), Direttore External Affairs & Sustainability di WindTre, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sul Progetto Banda ultra larga (Bul) in provincia di Trento. “La nostra missione è essere sempre più vicini alle persone, e di fare in modo che le persone siano vicine grazie ai collegamenti digitali, soprattutto in questo periodo che ci obbliga al distanziamento fisico. Per questo abbiamo creduto da subito nel progetto BUL e abbiamo siglato accordi con Open Fiber per la commercializzazione della ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) TRENTO – “I servizi ain Trentino sono una realtà in 28 Comuni, famiglie e imprese possono attivarli grazie ai 47 punti vendita e ai canali diretti dipresenti nella provincia”. Lo ha dichiarato Roberto(foto), Direttore External Affairs & Sustainability di, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sul Progettoultra larga (Bul) in provincia di Trento. “La nostra missione è essere sempre più vicini alle, e di fare in modo che lesiano vicine grazie ai collegamenti digitali, soprattutto in questo periodo che ci obbliga al distanziamento fisico. Per questo abbiamo creduto da subito nel progetto BUL e abbiamo siglato accordi con Open Fiber per la commercializzazione della ...

Advertising

Lopinionista : Basso (WindTre): “Banda ultralarga tecnologia indispensabile per avvicinare le persone” - ClaudioTaverna2 : Basso (WINDTRE): Banda ultralarga tecnologia indispensabile per avvicinare le persone - lamescolanza : Basso (WINDTRE): la banda ultralarga è una tecnologia indispensabile per avvicinare le persone… - Mondo3 : Lo ha dichiarato Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di #WINDTRE, nel corso della conferenza… - AgenziaOpinione : WINDTRE * COPERTURA TERRITORIO TRENTINO: « BASSO, « I SERVIZI A BANDA ULTRALARGA IN PROVINCIA DI TRENTO SONO IN 28… -