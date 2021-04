Auguri di Buona Pasquetta 2021, frasi e immagini via Whastapp (Di lunedì 5 aprile 2021) Per chi vuole inviare un messaggio divertente e non banale, suggeriamo: “Pasquetta: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano, oltre al covid che ci blocca” Civilmente il lunedì di Pasqua, la Pasquetta, è un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra. Il Lunedì dell’Angelo nel nostro Paese si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata che purtroppo quest’anno non ci potrà essere a causa delle restrizioni anti Coronavirus. Buona Pasquetta 2021: migliori frasi d’Auguri e divertenti Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Per chi vuole inviare un messaggio divertente e non banale, suggeriamo: “: molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano, oltre al covid che ci blocca” Civilmente il lunedì di Pasqua, la, è un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel dopoguerra. Il Lunedì dell’Angelo nel nostro Paese si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata che purtroppo quest’anno non ci potrà essere a causa delle restrizioni anti Coronavirus.: migliorid’e divertenti Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori....

