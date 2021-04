Rete unica, assist dell’Agcom al governo: apre istruttoria su Mediaset, Fininvest e Tim per verificare distorsioni del pluralismo (Di domenica 4 aprile 2021) L’Autorità di vigilanza sui media e sulle telecomunicazioni (Agcom) lancia un assist al governo Draghi sulla Rete unica. E, dopo aver aperto a dicembre 2020 un’istruttoria su Vivendi per accertare il rispetto del pluralismo nei media, avvia un’indagine anche su Mediaset, Fininvest e Tim. Formalmente l’obiettivo è “verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo (…) tenendo conto, fra l’altro dei ricavi, delle barriere all’ingresso, nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti” come spiega la delibera 107/21. Ma, in realtà, la mossa dell’autorità di vigilanza guidata da Giacomo Lasorella è una sorta di moral suasion verso tutti i soggetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) L’Autorità di vigilanza sui media e sulle telecomzioni (Agcom) lancia unalDraghi sulla. E, dopo aver aperto a dicembre 2020 un’su Vivendi per accertare il rispetto delnei media, avvia un’indagine anche sue Tim. Formalmente l’obiettivo è “la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del(…) tenendo conto, fra l’altro dei ricavi, delle barriere all’ingresso, nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti” come spiega la delibera 107/21. Ma, in realtà, la mossa dell’autorità di vigilanza guidata da Giacomo Lasorella è una sorta di moral suasion verso tutti i soggetti ...

