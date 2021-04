Pasqua | mons Battaglia | “Coraggio | la notte non è infinita”

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In un tempo di “insicurezza, paura, fragilità” laricorda ai credenti che “lanon è, e la pietra del sepolcro di Cristo rotola sconfiggendo la morte”. L’arcivescovo di Napoli, Domenico, esorta al “” i fedeli nella messa celebrata in duomo per la solennitàle: “C’è una luce per ricominciare. Tante realtà sembrano aver ucciso la nostra speranza, e da tutto ciò vogliamo risorgere”. Si arriva alla“con lanel cuore”, come i discepoli del Cristo crocifisso. “La pandemia è un macigno”, ricorda, “ma non possiamo chiudere la nostra vita nella tomba dello scoraggiamento. ADio trasforma la ...

...- Norcia. Renato Boccardo si è rivolto ai fedeli riuniti nel Duomo di Spoleto , nel rispetto delle norme in atto per evitare il diffondersi del Covid - 19, per partecipare alla Messa di(...Il vescovo di Rieti,. Domenico Pompili alla Veglia diha detto: "C'è una depressione in giro, al netto del Covid, che si taglia a fettine''. ''Ma non c'è solo una mancanza di vita: è anche un'assenza della ...E' stato l'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti a celebrare in diretta la Santa Messa di Pasqua dal Duomo Abbaziale di Castelnuovo Garfagnana tramessa in diretta su noi tv. A condividere con lui celeb ...Nel giorno di Pasqua non posso sottrarmi all'appello, lanciato ieri da Giuliano Ferrara dalle colonne del Foglio, a rompere la cortina di silenzio alzata da giornali (non il nostro) e politici per cop ...