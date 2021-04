Meteo di Torino con rischio di gelate notturne. Poi maltempo (Di domenica 4 aprile 2021) Il Meteo Torino sarà bello per parecchie giornate, infatti l’evento freddo proveniente da nord qui sarà sensibilmente attenuato dalla presenza delle Alpi. Tuttavia, la temperatura calerà decisamente col trascorrere dei giorni, così che tra mercoledì e giovedì saranno possibili anche gelate notturne. Il ritorno del freddo si sentirà anche nelle temperature massime. Verso il prossimo fine settimana si potrebbe verificare un peggioramento causato da una serie di perturbazioni oceaniche. In tal caso avremo piogge con anche la possibilità di qualche temporale. La temperatura massima si abbasserà sensibilmente verso valori ormai da considerare rigidi. Questa previsione, però, necessità di avere conferma. Lunedì 5: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 17°C Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche massime 14 ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Ilsarà bello per parecchie giornate, infatti l’evento freddo proveniente da nord qui sarà sensibilmente attenuato dalla presenza delle Alpi. Tuttavia, la temperatura calerà decisamente col trascorrere dei giorni, così che tra mercoledì e giovedì saranno possibili anche. Il ritorno del freddo si sentirà anche nelle temperature massime. Verso il prossimo fine settimana si potrebbe verificare un peggioramento causato da una serie di perturbazioni oceaniche. In tal caso avremo piogge con anche la possibilità di qualche temporale. La temperatura massima si abbasserà sensibilmente verso valori ormai da considerare rigidi. Questa previsione, però, necessità di avere conferma. Lunedì 5: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 17°C Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche massime 14 ...

Advertising

GIOVANN04307053 : COME VI SNTITE #OGGI IO MI SENTO STACO #triste NON LO SO PERCHE FORSE PER VIA DEL #METEO A #Torino - MMonsutti : Temperature registrate Milanello - 8 Torino (zona Continassa) - 12 Ma potrebbero ancora scendere nei prossimi giorni #serieA #meteo - spina_barny : Meteo Temperature Milan o + 8 Torino (zona gobbi) + 12 #salutatelacapolista #amala #FORZAINTER #BolognaInter - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - #MALTEMPO in arrivo in città con TRACOLLO TERMICO, ecco le previsioni -