Masters 1000 Miami 2021, Sinner: “Non era la mia giornata. Ho perso con il mio miglior amico nel circuito” (Di domenica 4 aprile 2021) “Grazie al mio team, siamo migliorati. Oggi non era la nostra giornata. Grazie a tutti quelli che mi hanno guardato da casa, Torneremo più forti”. Jannik Sinner commenta così a caldo la sconfitta in finale del Masters 1000 di Miami 2021 contro Hurkacz al termine di un atto conclusivo intenso in Florida che non ha regalato però la grandissima soddisfazione: “Congratulazioni Hubert, hai mostrato tutto il tuo talento. Sei il mio miglior amico nel circuito, spero di poter giocare ancora il doppio insieme. Congratulazioni anche al tuo team, stai facendo un bellissimo lavoro e hai un bellissimo futuro”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) “Grazie al mio team, siamoati. Oggi non era la nostra. Grazie a tutti quelli che mi hanno guardato da casa, Torneremo più forti”. Jannikcommenta così a caldo la sconfitta in finale deldicontro Hurkacz al termine di un atto conclusivo intenso in Florida che non ha regalato però la grandissima soddisfazione: “Congratulazioni Hubert, hai mostrato tutto il tuo talento. Sei il mionel, spero di poter giocare ancora il doppio insieme. Congratulazioni anche al tuo team, stai facendo un bellissimo lavoro e hai un bellissimo futuro”. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - ACortellazzoJr : RT @Eurosport_IT: Non era il finale che sognavamo ma sei stato grande Jannik! ?? A Miami vince meritatamente il polacco Hurkacz che batte S… - AquileaDaniele : RT @mattinodinapoli: Sinner contro Hurkacz, diretta finale Masters 1000: il polacco si aggiudica il primo game -