LIVE Moto2, GP Doha in DIRETTA: Bezzecchi e Manzi al top, bene Gardner e Lowes 14.26 Ottimo passo per Bezzecchi! Il romagnolo di casa Sky appare in forma e pronto a dare spettacolo nel GP di Doha. 14.25 Bezzecchi resta al comando della classifica dei tempi davanti all'australiano Remy Gardner. Terzo tempo per Joe Roberts (Italtrans) davanti a Sam Lowes. 14.22 La classifica aggiornata: 1 72 M. Bezzecchi 1:59.821 2 87 R. Gardner +0.165 3 22 S. Lowes +0.182 4 23 M. SCHROTTER +0.416 5 62 S. Manzi +0.443 6 21 F. DI ...

