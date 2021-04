L’Europa ancora in ordine sparso su AstraZeneca: la mappa dei Paesi Ue che limitano l’uso del vaccino, nonostante l’Ema (Di domenica 4 aprile 2021) Lo stop and go alla somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca continua a creare confusione in una campagna europea che va avanti con ritmi e limiti diversi. nonostante l’Ema abbia ribadito, il 31 marzo, che non esistono motivi per escludere alcune fasce d’età dalla somministrazione del vaccino di Oxford, diversi Paesi europei continuano ad applicare le proprie regole per l’uso di AstraZeneca. In Italia, il vaccino prodotto dal colosso anglo-svedese è attualmente raccomandato anche agli over 65. Olanda Il 3 aprile l’Olanda ha sospeso temporaneamente l’uso di AstraZeneca per tutte le età. Tra gli over 60 anni, che dopo nuove segnalazioni di presunti effetti collaterali erano gli unici ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) Lo stop and go alla somministrazione delanti-Covid dicontinua a creare confusione in una campagna europea che va avanti con ritmi e limiti diversi.abbia ribadito, il 31 marzo, che non esistono motivi per escludere alcune fasce d’età dalla somministrazione deldi Oxford, diversieuropei continuano ad applicare le proprie regole perdi. In Italia, ilprodotto dal colosso anglo-svedese è attualmente raccomandato anche agli over 65. Olanda Il 3 aprile l’Olanda ha sospeso temporaneamentediper tutte le età. Tra gli over 60 anni, che dopo nuove segnalazioni di presunti effetti collaterali erano gli unici ...

