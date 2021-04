Incidente mortale, identificate le quattro vittime: erano in diretta Instagram durante l’impatto (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La folle corsa in macchina, le urla, poi lo schianto. Sono morti in un terribile Incidente sulla via Casilina, a San Vittore del Lazio, Matteo Simone 19 anni, Luigi Franzese, 20 anni, Carlo Romanelli 19 anni, di Mignano Montelungo (Caserta), mentre viaggiavano su una Alfa Mito che si è scontrata con una Fiat Idea condotta da Claudio Amato, 52 anni, residente a Campo Zillone, frazione di Mignano Montelungo. Tre persone sono decedute all’istante, una quarta in ospedale di Cassino dove è arrivata in condizioni gravissime. L’Incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 21 in direzione San Pietro Infine, al confine col Casertano (leggi qui). Una delle vittime, Luigi Franzese, era in diretta sulla sua pagina Instagram quando è avvenuto lo scontro frontale e molti amici ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La folle corsa in macchina, le urla, poi lo schianto. Sono morti in un terribilesulla via Casilina, a San Vittore del Lazio, Matteo Simone 19 anni, Luigi Franzese, 20 anni, Carlo Romanelli 19 anni, di Mignano Montelungo (Caserta), mentre viaggiavano su una Alfa Mito che si è scontrata con una Fiat Idea condotta da Claudio Amato, 52 anni, residente a Campo Zillone, frazione di Mignano Montelungo. Tre persone sono decedute all’istante, una quarta in ospedale di Cassino dove è arrivata in condizioni gravissime. L’sarebbe avvenuto poco prima delle 21 in direzione San Pietro Infine, al confine col Casertano (leggi qui). Una delle, Luigi Franzese, era insulla sua paginaquando è avvenuto lo scontro frontale e molti amici ...

