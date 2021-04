Giordania, principe Hamzah: mi hanno tolto internet, non parlerò più (Di domenica 4 aprile 2021) 'hanno rimosso il personale della mia sicurezza, mi hanno tolto internet e la linea telefonica. Questa forse è l'ultima volta che potro' comunicare'. C'è preoccupazione nella voce del principe Hamzah ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) 'rimosso il personale della mia sicurezza, mie la linea telefonica. Questa forse è l'ultima volta che potro' comunicare'. C'è preoccupazione nella voce del...

Advertising

eziomauro : Giordania, sventato un colpo di Stato contro il re: fra gli arrestati l'ex principe ereditario - repubblica : Giordania, arrestato l'ex principe ereditario: sospettato di un golpe contro il Re - zazoomblog : Giordania principe Hamzah: mi hanno tolto internet non parlerò più - #Giordania #principe #Hamzah: #hanno - MediasetTgcom24 : Giordania, principe Hamzah: mi hanno tolto internet, non parlerò più #Giordania - CarpaneseSilva1 : RT @agambella: #Giordania L'ex principe ereditario e 20 funzionari sono stati arrestati per cospirazione contro re Abdallah. -