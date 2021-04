Cristiano Malgioglio riceve un messaggio d’amore in diretta | di chi si tratta

(Di domenica 4 aprile 2021), che sorpresa intv: arriva unper il paroliere. Svelato il mittente della missiva: di chi siè iconico; famosissimo in tutto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

... Le Foche e Zaia, ma ha anche intervistatosulla sua vita e sulla sua carriera musicale, oltre ad aver invitato Vincenzo De Lucia (che ha imitato Ornella Vanoni). Poi è stata la ...ospite a Domenica In racconta di un momento molto delicato e doloroso della sua vita. Parlando della sua carriera e dei tanti successi non ha nascosto i momenti più bui alla sua ...Nel corso della puntata c'è stata anche una grande sorpesa, il fidanzato di Cristiano Qualche anno fa ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a rip ...Cristiano Malgioglio ospite di Mara Venier a Domenica In: sorpresa d'amore per l'artista, che negli anni passati ha avuto la meglio sulla malattia ...