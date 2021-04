Crema al cioccolato light spalmabile: Buonissima e con solo 60 Kcal (Di domenica 4 aprile 2021) Quando siamo a dieta una delle tentazioni più forti a cui resistere è il cioccolato. Anche chi normalmente predilige il salato, sapendo di non poter fare sgarri improvvisamente viene colto da un’irrefrenabile voglia di cioccolato. E tra tutti i tipi di cioccolato, quello che indubbiamente ci fa più gola è proprio la nutella Spalmata sul pane o direttamente a cucchiaiate dal vaso è davvero Buonissima ed è la principale responsabile dei fallimenti delle diete ipocaloriche. Per evitare di rendere vani tutti i nostri sforzi prepariamo un ottima Crema al cioccolato fatta in casa, con sole 60 calorie. Si prepara in cinque minuti, con pochissimi ingredienti e terrà a bada la nostra voglia di affondare il cucchiaio dentro al vaso di nutella. Ingredienti 150 grammi di formaggio 50 grammi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 4 aprile 2021) Quando siamo a dieta una delle tentazioni più forti a cui resistere è il. Anche chi normalmente predilige il salato, sapendo di non poter fare sgarri improvvisamente viene colto da un’irrefrenabile voglia di. E tra tutti i tipi di, quello che indubbiamente ci fa più gola è proprio la nutella Spalmata sul pane o direttamente a cucchiaiate dal vaso è davveroed è la principale responsabile dei fallimenti delle diete ipocaloriche. Per evitare di rendere vani tutti i nostri sforzi prepariamo un ottimaalfatta in casa, con sole 60 calorie. Si prepara in cinque minuti, con pochissimi ingredienti e terrà a bada la nostra voglia di affondare il cucchiaio dentro al vaso di nutella. Ingredienti 150 grammi di formaggio 50 grammi ...

