Amazon diceva ai corrieri di usare le bottiglie di plastica per fare pipì. Ora lo ammette anche l'azienda, che si scusa (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo le polemiche avvenute nei giorni scorsi, Amazon ha fatto un passo indietro, scusandosi con un deputato del partito democratico americano, Mark Pocan, che aveva accusato il colosso di Jeff Bezos di costringere i suoi autisti a urinare nelle bottiglie di plastica. In un tweet del 25 marzo, Pocan aveva dichiarato che Amazon non poteva definirsi un posto di lavoro progressista visto il trattamento riservato ai suoi lavoratori che, pur di far in fretta nella consegna delle merci, non possono concedersi neanche pause per urinare. Era stato il magazine Vice a pubblicare foto di bottiglie piene di urine e condividere le testimonianze di lavoratori che vista la pressione di far presto nelle consegne non si fermavano a urinare.

