VIDEO Valentino Rossi: “Faccio tanta fatica con la gomma posteriore, non ho aderenza” (Di sabato 3 aprile 2021) E’ notte fonda per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il centauro italiano ha completato il peggior time-attack della carriera, chiudendo in penultima posizione. Il “Dottore” è troppo pento e le problematiche legate alle gomme le stesse. In buona sostanza, tra le mani del 46 la M1 non è sufficientemente prestazionale e forse lo stile di guida poco si sposa con quello che la moto stessa richiede. Domani sarà, quindi, una gara molto difficile per Valentino e il rischio di assistere a una conclusione molto negativa è alto. Il feeling con la moto di Iwata non c’è e non ci sono soluzioni al momento. Di seguito il VIDEO dell’intervista amara di Valentino Rossi: VIDEO ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) E’ notte fonda peral termine delle qualifiche del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il centauro italiano ha completato il peggior time-attack della carriera, chiudendo in penultima posizione. Il “Dottore” è troppo pento e le problematiche legate alle gomme le stesse. In buona sostanza, tra le mani del 46 la M1 non è sufficientemente prestazionale e forse lo stile di guida poco si sposa con quello che la moto stessa richiede. Domani sarà, quindi, una gara molto difficile pere il rischio di assistere a una conclusione molto negativa è alto. Il feeling con la moto di Iwata non c’è e non ci sono soluzioni al momento. Di seguito ildell’intervista amara di...

