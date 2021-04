Vaccini, Figliuolo: “Aprile decisivo, chiusura a settembre se sistema regge” (Di sabato 3 aprile 2021) Vaccini in Italia e piano nazionale, per il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, Aprile sarà il mese decisivo. Se si raggiungeranno le previste 500mila dosi somministrate al giorno dall’ultima settimana, infatti, la chiusura della campagna vaccinale potrebbe già arrivare a settembre, sempre “se il sistema regge”. A dirlo è lo stesso generale, oggi intervistato dal Corriere della Sera. Per quanto riguarda i punti vaccinali, spiega, “a fine febbraio siamo partiti da 1.500, ora sono 2.066: dal punto vaccinale in un presidio sanitario fino all’hub da 50 linee di vaccinazione. Il piano prevede approvvigionamento e distribuzione, verifica dei fabbisogni e capillarizzazione. Non deve accadere che arrivino le dosi e non abbiamo chi le ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 aprile 2021)in Italia e piano nazionale, per il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolosarà il mese. Se si raggiungeranno le previste 500mila dosi somministrate al giorno dall’ultima settimana, infatti, ladella campagna vaccinale potrebbe già arrivare a, sempre “se il”. A dirlo è lo stesso generale, oggi intervistato dal Corriere della Sera. Per quanto riguarda i punti vaccinali, spiega, “a fine febbraio siamo partiti da 1.500, ora sono 2.066: dal punto vaccinale in un presidio sanitario fino all’hub da 50 linee di vaccinazione. Il piano prevede approvvigionamento e distribuzione, verifica dei fabbisogni e capillarizzazione. Non deve accadere che arrivino le dosi e non abbiamo chi le ...

