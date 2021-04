Tommaso Stanzani eliminato ad Amici 2021: Maria scossa, proposta da Arisa (Di sabato 3 aprile 2021) Un'eliminazione che il pubblico non ha digerito e che farà parecchio discutere, il ballerino ha salutato tutti tra le lacrime e una standing ovation L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 aprile 2021) Un'eliminazione che il pubblico non ha digerito e che farà parecchio discutere, il ballerino ha salutato tutti tra le lacrime e una standing ovation L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

ehiaguilera : RT @yleniaindenial: Vedo certi esibirsi divento ancora più nera come tutte le sfumature del nero per Tommaso Stanzani eliminato. #Amici20 - yleniaindenial : Vedo certi esibirsi divento ancora più nera come tutte le sfumature del nero per Tommaso Stanzani eliminato. #Amici20 - flippersheart : Mi sento espatriato senza Tommaso Stanzani #amici20 - BernadettePome3 : RT @yleniaindenial: Tommaso Stanzani studi danza da 3 anni, sei in ballerino fantastico, farai parte del videoclip di Arisa, sei stato bene… - imfedee97 : RT @yleniaindenial: Tommaso Stanzani studi danza da 3 anni, sei in ballerino fantastico, farai parte del videoclip di Arisa, sei stato bene… -