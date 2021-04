Solaro | colto da malore in bicicletta | scende l’elicottero | uomo grave in ospedale

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 3 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undi Senago, di 57 anni, è statodaquesta mattina mentre transitava inlungo la via Marco Polo die per soccorrerlo è intervenuto anchedel 118. L’allarme è scattato oggi, sabato 3 aprile, poco prima delle 11,30 sulla pista ciclabile che costeggia la via Marco Polo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.