Sette giornalisti italiani spiati dalla Procura di Trapani senza essere indagati: scrivevano di Ong (Di sabato 3 aprile 2021) giornalisti italiani intercettati dalla Procura di Trapani senza essere indagati Il quotidiano Domani ha svelato che nel 2017 la Procura di Trapani, che portava avanti un'indagine sul presunto traffico di migranti da parte delle navi umanitarie, ha intercettato per lungo tempo i giornalisti specializzati senza che questi fossero indagati. Attingendo alle loro conversazioni e rintracciando spostamenti, telefonate con avvocati, dati personali e dati delle loro fonti riservate alla ricerca di elementi che mostrassero l'eventuale collegamento tra le Ong che si occupavano di soccorso in mare Jugend Rettet, Save the Children e Medici senza Frontiere e ...

