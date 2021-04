Napoli-Crotone 4-3 | pagelle Bisognerebbe contare i punti persi per Maksimovic e Manolas

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 aprile 2021) Ledi4-3 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Deve mandare giù ben tre pappine a causa del Serbo e dell’Ellenico, che insieme sembrano il duo comico Fontana & Gallera dei tempi andati lombardi. Mamma mia, Ilaria. Per il resto il giovane Meret, cui auguriamo lunghissima vita in azzurro (forza Alex, mancano nove partite alla liberazione da Mister Veleno), impedisce il classico gol dell’ex a Ounas – 6 Nessun portiere potrebbe e dovrebbe mai aspettarsi il fuoco amico dei suoi compagni di squadra. Il mio forza Alex è relativo a questo – 6 DI LORENZO. Il signore assoluto della destra, altro che Salvini e Orban. L’insignificante Politano deve farsi da parte oggi: Di Lorenzo indovina una sorta di partita della vita: l’assist al Capitano per il primo gol, indi la rete che risolve questa incredibile ...