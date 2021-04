Highlights e gol Atalanta-Udinese 3-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Il VIDEO delle azioni salienti di Atalanta-Udinese, incontro valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/2021 e terminato 3-2 in favore degli orobici. Muriel e Zapata hanno salvato Gasperini, regalando un successo difficile da conquistare, contro un’Udinese sempre attenta e mai doma. Per i friulani, reti di Pereyra e Stryger Larsen. Di seguito i VIDEO dei gol che hanno caratterizzato l’incontro: da segnalare una doppietta del solito Muriel, stagione strepitosa. PRIMO GOL – MURIEL SECONDO GOL – MURIEL TERZO GOL – PEREYRA QUARTO GOL – ZAPATA QUINTO GOL – STRYGER LARSEN SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per la ventinovesima giornata dellae terminato 3-2 in favore degli orobici. Muriel e Zapata hanno salvato Gasperini, regalando un successo difficile da conquistare, contro un’sempre attenta e mai doma. Per i friulani, reti di Pereyra e Stryger Larsen. Di seguito idei gol che hanno caratterizzato l’incontro: da segnalare una doppietta del solito Muriel, stagione strepitosa. PRIMO GOL – MURIEL SECONDO GOL – MURIEL TERZO GOL – PEREYRA QUARTO GOL – ZAPATA QUINTO GOL – STRYGER LARSEN SportFace.

