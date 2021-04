Bari | pregiudicato accoltellato in strada Una 17enne confessa l’omicidio | “Voleva uccidere me e mia madre”

(Di sabato 3 aprile 2021) Unahatodi un, Giuseppe De Mattia, morto a seguito delle ferite per accoltellamento al torace e al braccio. La giovane avrebbe raccontato che l’uomo avrebbe provato ad aggredire lacon un coltello durante una lite nel quartiere Libertà, rimanendo lei stessa ferita al volto. Non sono ancora state formulate accuse nei suoi confronti dalla Procura di, che valuta se contestare il reato di omicidio volontario o un’altra fattispecie giuridica legata al reato di omicidio, oppure l’eccesso colposo nella legittima difesa.accoltelladurante una lite Lasi è presentata spontaneamente in Questura insieme alla ...

45enne accoltellato: la dinamica dell'incidente L'accoltellamento sarebbe avvenuto il 1° aprile, in via Ravanas al quartiere Libertà di. Giuseppe De Mattia,45enne , colpito da ...Uomo accoltellato. Undi 45 anni è stato ucciso a. L'aggressione è avvenuta nella notte tra l' 1 e il 2 Aprile. Una minorenne confessa di aver compiuto il delitto Undi 45 anni, Giuseppe De ...La ragazzina ha confessato il tutto: “Voleva ammazzare me e mia madre” A Bari una ragazza di 17 anni ha ucciso a coltellate Giuseppe De Mattia, un 45enne pregiudicato. Nel dettaglio è stata proprio la ...Una ragazza di 17 anni ha confessato di aver accoltellato dopo una lite familiare il 45enne pregiudicato Giuseppe De Mattia, morto alcune ore dopo in ospedale. Sull'episodio, avvenuto in via Ravanas a ...