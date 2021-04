Auto elettriche - La firma sonora dei modelli a batteria

Leggi su quattroruote

(Di sabato 3 aprile 2021) The sound of silence. Per una volta, citare l'indimenticabile brano di Simon & Garfunkel non è il solito pretesto per parlarvi della mitica Duetto della pellicola Il Laureato, ma un modo per introdurre la tematica del suono delle. Proprio così: anche i silenziosi veicoli elettrici hanno un proprio sound. O meglio, sono obbligati ad averlo per tutelare i pedoni in contesti di circolazione alle basse andature, quando è difficile avvertire persino il rotolamento dei pneumatici. Si tratta di un aspetto non irrilevante, perché le firme sonore elaborate dai costruttori dio ibride daranno in futuro forma alla nuova architettura acustica delle città, con inediti suoni che progressivamente prenderanno il posto del rombo dei motori termici. I parametri. Parliamo degli Avas (Acoustic Vehicle Alerting System, da non ...