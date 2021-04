Vigilia di Pasqua, tremila vaccini per i bergamaschi sopra gli 80 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà un V-day, una giornata interamente dedicata alle vaccinazioni per “over 80”, da circa 3.000 somministrazioni quella in programma domani, sabato 3 aprile, nella Bergamasca. Le tre ASST – Papa Giovanni XXII, Bergamo Est e Bergamo Ovest – procederanno infatti con 2.920 inoculazioni tra prima e seconda dose. Ecco il dettaglio dei centri vaccinali aperti domani e delle somministrazioni programmate: Il numero di vaccinazioni in programma domani in ASST Bergamo Ovest risulta leggermente più basso rispetto alle altre ASST in quanto la BG Ovest nella fase vaccinale over 80 ha quasi esaurito le chiamate per questa categoria di persone. Inoltre Pasqua e Pasquetta non fermano le dosi: i centri vaccinali di Chiuduno e Clusone gestiti dall’ASST Bergamo Est proseguiranno la loro attività anche la domenica di Pasqua e il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Sarà un V-day, una giornata interamente dedicata alle vaccinazioni per “over 80”, da circa 3.000 somministrazioni quella in programma domani, sabato 3 aprile, nella Bergamasca. Le tre ASST – Papa GiovXXII, Bergamo Est e Bergamo Ovest – procederanno infatti con 2.920 inoculazioni tra prima e seconda dose. Ecco il dettaglio dei centri vaccinali aperti domani e delle somministrazioni programmate: Il numero di vaccinazioni in programma domani in ASST Bergamo Ovest risulta leggermente più basso rispetto alle altre ASST in quanto la BG Ovest nella fase vaccinale over 80 ha quasi esaurito le chiamate per questa categoria di persone. Inoltree Pasquetta non fermano le dosi: i centri vaccinali di Chiuduno e Clusone gestiti dall’ASST Bergamo Est proseguiranno la loro attività anche la domenica die il ...

